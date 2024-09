Mondiali di hockey il pratese Zampoli centra il bronzo con la Nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prato, 23 settembre 2024 - “C'era a mio avviso la possibilità di ottenere un risultato ancor più positivo, se in semifinale ci avessero accordato un gol a mio avviso valido. Ma è inutile recriminare e direi comunque che un podio mondiale fa certamente effetto, considerando che mancava da ventuno anni”. Stefanoha così commentato il terzo posto dell'Italaidisu pista svoltisi a Novara. Il portiere di Prato ha fatto parte del gruppo assemblato dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci e ha dato il suo contributo alla cavalcata chiusasi con la medaglia di, dopo aver battuto il Portogallo per 3-2 nella “finalina”. Il successo finale è andato alla Spagna, dopo aver regolato proprio quell'Argentina “giustiziera” degli azzurri in semifinale.