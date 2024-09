Messa in sicurezza e interventi di manutenzione nelle scuole di Formia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024- Il sindaco della città di, Gianluca Taddeo, e l’assessore alla Cultura, Luigia Bonelli, in questi giorni hanno presenziato all’avvio del nuovo anno scolastico in molti istituti del territorio, portando i saluti a studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico, facendo sentire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale. Una vicinanza dimostrata anche dall’impegno profuso nei mesi scorsi per consentire ai ragazzi di rientrare a scuola in piena tranquillità e. All’istituto “De Amicis” – dove sono stati trasferiti gli alunni della Vitruvio Pollione -, sono stati effettuati lavori di miglioramento sismico dei solai,a norma degli impianti e dell’antincendio. In corso di ultimazione glidel terzo piano. Un’opera realizzata dal Comune con fondi ministeriali.