Melanoma in stadio avanzato grazie a terapie migliora sopravvivenza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Bristol Myers Squibb ha annunciato i dati del follow-up a 10 anni di CheckMate-067, studio clinico di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, che mostra unmento continuo e duraturo dellacon la terapia di prima linea con nivolumab più ipilimumab e nivolumab in monoterapia, rispetto al solo ipilimumab nei pazienti cono metastatico non precedentemente trattati. Al follow-up minimo di 10 anni, laglobale mediana (Os) è risultata di 71,9 mesi con nivolumab più ipilimumab - è la Os mediana più estesa riportata da uno studio di fase 3 nel- di 36,9 mesi con nivolumab e di 19,9 mesi con ipilimumab.