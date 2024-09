Madonna velata alla sfilata di Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week poi il party e la torta Roberto Bolle paparazzo speciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024). Un’auto si ferma, la portiera si apre e una figura emerge, avvolta in un velo di pizzo nero che cela anche il volto. Èche fa il suo ingresso trionfaledi. La regina del pop scende dlimousine come una vera diva, con un look che è un omaggiosua stessa iconografia: velo di pizzo nero, corona d’oro e perle in testa, un abito-corsetto aderente ne esalta la figura, guanti in tulle e un rosario al polso come le nobildonne siciliane. I flash dei fotografi immortalano ogni suo movimento, mentre avanza tra le ali dei bodyguard come una moderna dea della moda. È la prima volta che presenzia a una, e non poteva che essere per, amici e collaboratori di lunga data, che l’hanno spesso accolta a braccia aperte durante le sue tappe italiane, compreso il recente compleanno celebrato a Portofino.