LIVE Musetti-Kachmazov 6-4 3-1 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro presto nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 SISISI! A zero, finalmente! 40-0 Bravissimo! Non rallenta i piedi, la risposta sulla seconda è profonda ma l’azzurro reagisce alla grande con il rovescio carico e forza l’errore di rovescio in difesa di. 30-0 Gran kick! Ancora avanti nel game di servizio, non bisogna abbassare la guardia, sennò il russo rientra ancora. 15-0 Prima vincente. 2-1 Non cede di un millimetroin difesa, stavolta lascia perdere lo slice e va in velocità. FUORI GIRI il russo,! 40-A Ha spintoqui, solo però la risposta e il dritto successivo. Poi ancora in difesa, ha forzato un errore di dritto di. Palla!!! 40-40 Largoooo il dritto di. Solo ed esclusivamente in difesa. A-40 Niente, non basta la risposta sulla riga a