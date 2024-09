L’Inter non è più un’invincibile armata? I campanelli d’allarme di Inzaghi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Inter-Milan non porta risposte positive a Simone, che si trova di fronte a una serie di situazioni poco rassicuranti. L’edizione odierna di TuttoSport fa il punto all’indomani dal derby. PENSIERI – Quella vista ieri sera contro il Milan non è certo la prestazione che ci si sarebbe aspettati dal. Ma, a dir la verità, il risultato del derby non è il primo ed unico della stagione ad aver lasciato un retrogusto amaro nella bocca dei tifosi nerazzurri. Il non aver trovato la settima vittoria consecutiva nella stracittadina, infatti, non è l’unico dato che impensierisce. Nelle tre partite di settembre, tra campionato e Champions League, la squadra di Simoneha trovato solo due pareggi e una sconfitta.