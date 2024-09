Le immagini dei libanesi in fuga da Sidon | tutti in coda per scappare dalle bombe israeliane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Colonne di auto in fila bloccate in un maxi ingorgo. Leche arrivano dal Libano testimoniano la grandedella popolazione dopo gli avvertimenti di Israele. Prima di lanciare un’offensiva su larga scala l’Idf ha invitato i cittadini ad allontanarsicase che Hezbollah utilizza come deposito di armi. L’esercito israeliano lo ha fatto nel sud del paese e poi nella valle della Beqaa, ad est. Qui ha dato due ore di tempo ai residenti per raccogliere il necessario, montare su un mezzo ed allontanarsi. A Syrian family sit with their belongings in the back of a truck as they wait in a traffic jam in the southern Lebanese city ofon September 23, 2024. The Israeli military on September 23 told people in Lebanon to move away from Hezbollah targets and vowed to carry out more "extensive and precise" strikes against the Iran-backed group.