La nonna di Giulia fuori dall' aula | perché i fratelli non ci sono | GUARDA

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ha preso il via il processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso della morte della ex fidanzataCecchettin, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023. Carla Gatto, ladella vittima,ricorda la nipote e commenta l'assenza del 22enne che rischia l'ergastolo: "Se fossi stata in lui sarei stata presente". La donna ha poi spiegato l'assenza della sorella di, Elena: "Studia all'estero e sta preparando la tesi in microbiologia". Mentre il fratello Davide "é andato a scuola, non si è sentito di venire". Ladella 22enne uccisa ha ricordatocome una "persona sempre gioiosa" e rivelato di non aver più avuto contatti con la famiglia di Turetta. Il giovane deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere.