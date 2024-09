Israele-Libano sospetti in Iran | Raisi aveva un cercapersone quando il suo elicottero è precipitato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentre si fa sempre più incandescente la situazione tra, un nuovo fronte rischia di aprirsi con l’dopo gli attacchi a distanza dei giorni scorsi compiuti contro Hezbollah con l’esplosione di. Un deputatoiano e membro della Commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del Majlis, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, ha infatti lasciato intendere che un, simile a quelli usati per colpire Hezbollah in, potrebbe essere esploso all’interno dell’sul quale viaggiava a maggio il presidenteiano Ebrahim, morto nello schianto. L’episodio, che nell’immediatosuscitato grande preoccupazione, era stato classificato e chiuso nel giro di poche ore come un incidente provocato dal maltempo.