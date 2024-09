Inter-Milan 1-2 cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’ha perso il derby dio per 1-2, andando in contro alla prima sconfitta stagionale e al primo KO dopo sei stracittadine vinte consecutivamente. L’ultimo derby perso era stato quello del 3 settembre 20223-2.1-2, le curiosità statistiche della partita SEI – La striscia di derby vinti consecutivamente dall’. Ieri è mancato il settimo successo. Rimane comunque un dato straordinario, avviato lo scorso gennaio 2023 con la vittoria per 3 a 0 in Supercoppa italiana e conclusosi ieri, proprio con la sconfitta per 1-2 a San Siro.– L’andata del Derby dio si è giocata in una delle primegiornate di campionato per la quinta volta nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20), tante volte quante nelle precedenti 46 edizioni di Serie A disputate da entrambe le squadre.