Il futuro della Space economy passa per Milano L’Italia protagonista allo Iac 2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Occhi puntati su, che diventa capitale mondiale dello spazio in occasione del 75simo International astronautical congress (Iac). Questo appuntamento ha molteplici valenze: se da un lato rappresenta una vetrina per riaffermare il ruolo centrale del nostro Paese nellaglobale, dall’altro cade proprio nell’anno di celebrazione dei sessant’anni dal lancio del primo satellite italiano, che fece della terza nazione al mondo ad avere in orbita un satellite artificiale. Trato e, dunque. Era il 15 dicembre 1964 quandofece il suo ingresso nell’ra ristretta cerchia delle potenze spaziali con il lancio del satellite San Marco 1. Questo successo, realizzato grazie alla collaborazione tra la Nasa e la squadra di tecnici italiani guidata dal professor Luigi Broglio, avviò lo sviluppo del settore in Italia.