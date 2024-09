Gaza non conosce pace Netanyahu valuta un piano per sfollare i civili palestinesi dal nord della Striscia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024)non. Il premier israeliano Benjaminin queste ore, mentre si appresta a lanciare una vasta offensiva sul Libano per colpire Hezbollah, stando unper costringere tutti ia lasciare la parte settentrionaledi, compresaCity, per assediare Hamas e forzare il rilascio degli ostaggi. A dare notizia di questo progetto è la CNN, sottolineando che ilnon comprende se, quando e come sarebbe poi consentito aidi tornare nell’area. Al momento si stima siano centinaia di migliaia iancora presenti adel cosiddetto Corridoio Netzarim, che divide in due l’enclave palestinese.