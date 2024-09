Fonseca | Nessuno ha messo così in difficoltà l’Inter come il Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Paulorisponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine di Inter-. Ecco le parole dell’allenatore rossonero.in conferenza stampa dopo Inter-Questopuò ripartire da questa vittoria? Siamo ripartiti dal primo giorno. A volte lo si dimentica ma abbiamo giocato solo cinque partite in Serie A. So che i risultati non erano quello che volevamo ma penso che oggi abbiamo continuato a credere nelle nostre idee. È vero che oggi la partita era anche emotiva, colche non aveva vinto gli ultimi sei derby, ed è stato veramente importante vincere oggi., Inter-è il momento di partenza della vostra avventura al? Aspettiamo. È stata una vittoria importante in un momento difficile. Ma penso che questa dev’essere la normalità.