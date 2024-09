Focus Salute – Stress strategie di resilienza

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

MILANO (ITALPRESS) – Come reagire allo stress? Come affrontarlo e superarlo in modo vincente per la salute? Come aumentare la propria capacità di resilienza, essenziale per vivere meglio in un mondo frenetico? Nel cinquantesimo numero di "Salute e Benessere", format tv dell'agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin stimola a migliorare le proprie capacità di reazione allo stress. Cardinali gli stili di vita sani, in primis l'attività fisica quotidiana, meglio al mattino, anche una camminata veloce all'aperto. In parallelo imparare a respirare profondamente, a sorridere, a riscoprire il valore della meditazione, della concentrazione, della capacità di prendere il giusto distacco dagli stressor emotivi, per affrontare meglio anche quelli fisici.