Figc Gravina | Difenderemo l’autonomia dello sport dalle ingerenze esterne

(Di lunedì 23 settembre 2024) “La nostra democrazia interna è la forza con cuie del calcio“. Lo ha dichiarato Gabriele, intervenuto in apertura all’assemblea che ha rieletto Giancarlo Abete presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Il presidente dellaha sottolineato che “autonomia non vuole dire rimanere sordi alle richieste legittime, vuol dire rispettare ruoli e regole“., infine, ha ribadito l’importanza del calcio in Italia dal punto di vistaivo, sociale ed economico, e delle sue “eccellenze che vengono più volte trascurate, portando a critiche che cercano di denigrare il più possibile quello che rappresentiamo, con una narrazione dei fatti artefatta spesso indotta da alcuni protagonisti anche del nostro mondo“.: “Face.