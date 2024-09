Entra Romairone e il Prato resta imbattuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) SERIE D Maurizio Ridolfi l’aveva detto alla vigilia: allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli sarebbe stata una battaglia. E così è stato. Ildeve sporcarsi le mani in Emilia-Romagna per tornare a casa con un pareggio, il secondo consecutivo in campionato dopo il debutto vittorioso in quel di Ravenna. L’incontro con la Sammaurese, valido per la terza giornata del girone D di serie D, va in archivio sul risultato di 1-1, per via dei sigilli -mbi nella ripresa - di Nicolò Ravaioli e di. Dopo il vantaggio dei giallorossi, si rivela decisiva la mossa di mister Ridolfi, che cambia completamente l’attacco. E sono proprio i neoti Barbuti ea costruire l’azione che consente ai biancazzurri dire imbattuti e di salire a quota 5 punti in classifica.