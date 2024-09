Comunicazione su Jessica Morlacchi Grande Fratello sta arrivando l’annuncio di Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilsta già entrando nel vivo. Iniziato una settimana fa, si appresta a vivere la terza puntata in diretta nella serata di lunedì 23 settembre. E Alfonso, stando alle prime anticipazioni, chiameràper darle unaimportante. Si tratterà di una prima rilevante svolta, che potrebbe indirizzare anche il futuro del programma. Tutto sarà certificato nelle prossime ore, ma c’è un dato inequivocabile sulche coinvolge appunto. La cantante ex Gazosa ascolterà con grandissima attenzione le parole del conduttore e poi potrà agire di conseguenza. Per la concorrente sarebbe qualcosa di veramente incredibile ed inaspettato. Leggi anche: “Ma questa è”.