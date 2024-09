Caso Reggiana-Salernitana | bimbo costretto a togliersi la maglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si è verificato unnel corso di, sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B (0-0 il risultato finale). Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’ ai varchi d’ingresso un bambino tifoso dellaè statodagli steward aladi Daniele Verde. Ilha assistito alla partita in uno dei settori dedicati ai tifosi di casa e non nel settore ospite. Secondo le disposizioni del Gos, infatti, è vietato indossare accessori della squadra avversaria nei settori considerati ‘comuni’. Ilè poi subito rientrato: laè stata indossata all’interno dell’impianto ed i tifosi dellanon hanno avuto alcuna reazione. “Non trasmetterò mai a mio figlio la paura e il sospetto: è bello tifare ovunque i propri colori.