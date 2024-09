Brandeburgo Spd salvo con i voti di chi odia la destra Ma AfD cresce e ruba elettori al centro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Due vincitori assoluti, un buon piazzamento e tanti perdenti. Si sono chiuse così le elezioni per il rinnovo del Parlamento di Potsdam, l'assemblea legislativa del Land. Nella regione tedesca orientale che circonda Berlino, i socialdemocratici (Spd) del governatore uscente Dietmar Woidkle hanno fatto molto bene raccogliendo il 30,7% dei(secondo le proiezioni della sera) rispetto al 26,2% di quattro anni fa. Si tratta del recupero più sostanziale per ua Spd in costante calo dal '90 nella sua sola roccaforte nell'est tedesco. A un punto di distanza (29,6%), i sovranisti di AfD guidati da Hans-Christoph Berndt, patologo clinico e dal 2020 capogruppo del partito in assemblea.