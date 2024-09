Banche | Musumeci ' Extraprofitti? Non siamo il partito unico ci confrontiamo e decidiamo' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) - La maggioranza troverà un accordo sulle banche, dopo le parole del vicepremier Tajani sugli? "Nonil, non esiste ildel centrodestra. Vi do questa notizia, una cosa sensazionale.4 formazioni politiche e come avviene in ogni buona famiglia, ci sediamo, cie alla fine adottiamo la scelta che riteniamo più giusta, non più utile". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello, a Siracusa, a margine di un incontro sulle agromafie. Ieri Antonio Tajani aveva detto che "una tassa suglidelle banche sarebbe un grave errore" che "spaventerebbe i mercati" e rischia di "colpire al cuore le banche popolari e quelle di credito cooperativo".