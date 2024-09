Ascolti tv i dati del 22 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bene sulla Rai, Sempre al Tuo Fianco Nella serata di ieri, domenica 22, su Rai Uno, Sempre al Tuo Fianco coinvolge 2.265.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ottiene 1.976.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 9-1-1 is ferma a 624.000 spettatori (3.5%) e 9-1-1: Lone Star 660.000 spettatori (4%). Su Italia1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video 1.048.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Presadiretta regista 1.190.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 694.000 spettatori (5.4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 No Escape – Colpo di Stato ottiene 192.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove la novità Suzuki Music Party raggiunge 628.000 spettatori e il 4.6%. L'articolotv, idel 22proviene da 361 Magazine.