Antonella Lopez uccisa per sbaglio | ha confessato il killer di Molfetta Il video della sparatoria

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ladiaveva come bersaglio Eugenio Palermiti, nipote omonimo del capoclan del quartiere Japigia di Bari. Ma i colpi che Michele Lavopa, detto Tupac, 21 anni, ha sparato la notte tra sabato e domenica nella discoteca ‘Bahia’ di(Bari) hanno finito per uccidere Antonia, 19 anni, detta, vittima innocente di un risentimento che durava da tempo. Tutto sarebbe infatti cominciato sei anni fa quando Lavopa sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte del gruppo di Palermiti. Lo hanno riferito gli inquirentiDirezione distrettuale antimafia Francesco Giannella e il pm titolare dell’indagine Federico Perrone Capano, durante un incontro con la stampa, oggi, in Procura. Ildell’aggressione “era stato pubblicato sui social network o era girato all’interno delle chat”, ha spiegato il secondo.