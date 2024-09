Ad un passo dal Napoli il Barcellona brucia i tempi | l’affare last minute

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè stato ad undall’acquisto del calciatore, ma la trattativa saltò improvvisamente: oradelL’imprevedibilità del calciomercato. Ma anche la bellezza di affari che nascono, ma non si concludono. Poi il fato ci mette del suo, come accaduto per Alex Meret nell’estate del 2022, quando era ad undall’addio. De Laurentiis e Laporta, i presidenti di(LaPresse) SpazioIlaveva appena salutato Ospina, alla conclusione della sua esperienza in azzurro. Sembrava ai titoli di coda anche la storia con il portiere della Nazionale italiana, poi il suo trasferimento allo Spezia saltò. E saltarono anche altre trattative del club partenopeo, vicinissimo ad acquistare le prestazioni di Provedel. E soprattutto vicinissimo ad acquistare l’esperto portiere Keylor Navas.