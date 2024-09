Spider-Man | nuovi dettagli sul futuro di Tom Holland nel MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Secondo le ultime indiscrezioni, Tomcontinuerà a vestire i panni di Peter Parker ancora per un bel po' di tempo. Nelle ultime settimane si è parlato molto dei piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per-Man 4, e tutti i segnali indicano che il Peter Parker di Tomincontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy per combattere Knull. L'accordo tra i due studios è saltato durante la produzione di-Man: Far From Home e, per un certo periodo, sembrava che la Sony avrebbe realizzato un terzo film senza alcun contributo da parte di Kevin Feige. Per fortuna, i fan hanno cambiato le cose, ma almeno in parte il motivo per cui No Way Home è finito nel