Sostenibile pratica e fa bene alla salute Bicicletta mon amour

(Di domenica 22 settembre 2024) Al rientro dalle vacanze molti stanno riscoprendo i vantaggi dell’uso dellaper gli spostamenti urbani. Le bici offrono una soluzioneed ecologica per evitare il traffico, ridurre l’inquinamento e migliorare la, contribuendo a rendere le città più vivibili e sostenibili. Con la dichiarazione europea sulla ciclabilità, firmata ad aprile dal Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, si compie un passo avanti significativo nel campo della mobilità attiva e. Questa politica riconosce ufficialmente lacome un elemento chiave per l’economia dell’Unione europea, confici che spaziano dall’ambito ambientale a quello sociale ed economico. Anche la rilevanza del World Car Free Day, che si celebra oggi ogni anno, incoraggia le persone a lasciare l’auto per un giorno e a scoprire opzioni di trasporto più sostenibili.