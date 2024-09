Roma se ne va Souloukou nella settimana del grande caos

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 22 settembre 2024) In sette giorniha bruciato una stagione e, forse, qualcosa di più. I sette giorni trascorsi dal pareggio in extremis trovato dal Genoa a Marassi alle dimissioni irrevocabili presentate dall'amministratore delegato (ormai ex) Lina. La donna più odiata dainisti, additata come responsabile del licenziamento improvviso di Daniele De Rossi, accusata di essersi fatta influenzare dalla vicinanza con i procuratori - uno in particolare - e costretta dopo ore di fuoco ad accettare la messa sotto sorveglianza da parte della Questura. Tutto troppo, anche per una piazza passionale come quella della. Sette giorni che cambiano il volto della stagione e anche del futuro del club giallorosso.