Roma | Curva Sud deserta per protesta squadra fischiata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024)-Udinese ha inizio con laSud dello stadio Olimpico. Il tifo giallorosso ha deciso di proseguire lainiziata con l’esonero di Daniele De Rossi e, nel giorno delle dimissioni della Ceo Lina Souloukou, i gruppo organizzati non prenderanno posto sugli spalti nel corso della prima mezz’ora di partita. Il resto dello stadio è invece pieno, con una pioggia di fischi che ha ricoperto ladurante l’ingresso in campo per il riscaldamento e poi durante la lettura delle formazioni. Applauditi solo Pisilli, Dybala ed El Shaarawy. I fischi più forti sono arrivati per Lorenzo Pellegrini, capitano dellae per il tecnico Juric.SudperSportFace.