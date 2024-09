Referendum sulla cittadinanza Magi | Boom di firme raccolte ora serve uno sprint finale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “Negli ultimi giorni è stato undi sottoscrizioni, siamo arrivati a oltre 200milasoprattutto nelle ultime giornate. Orauno: manca una settimana, una settimana da dedicare al raggiungimento delle 500milaper andare alil prossimo anno in primavera”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo, al tavolo di +Europa in Piazza Torre Argentina a Roma per il. “Nel frattempo abbiamo da una parte Vannacci che vede come modello digli Emirati Arabi, dall’altro Tajani che dice che la sua riforma sullo ius scholae è restrittiva e vuole cioè peggiorare la legge vigente. Ilè l’unica strada per cominciare a modificare la legge da subito”.