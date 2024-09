PROBABILE FORMAZIONE Inter-Milan Gazzetta | rivoluzione Paulo Fonseca Morata con Abraham e in difesa? Le scelte

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 22 settembre 2024), ecco laper lalancia Alvarocon Tammy. Lesi gioca il tutto per tutto in una delle gare più importanti della carriera: il derby contro l’, che deciderà il suo futuro. Per l’occasione, il tecnico portoghese – secondo quanto riportato dalladello Sport – ha deciso di optare per un cambio di modulo e di passare così dal solito 4-2-3-1 a un inedito 4-4-2. Leao e compagni, infatti, hanno subito troppo nella gara di Champions League con il Liverpool evuole cercare di dare una scossa, provando una mossa che potrebbe pagare, almeno in termini di creare delle occasioni da goal. La stracittadinaese sarà , quindi, decisiva per il futuro del tecnico portoghese, che cercherà di trovare nella coppia d’attaccoquel qualcosa che è mancato in questo avvio di campionato.