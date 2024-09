Prende a calci e pugni infermieri al pronto soccorso paziente arrestato I sindacati | Serve l’esercito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Imola, 22 settembre 2024 – Undeldell’ospedale di Imola questa mattina ha aggredito aglie alcune persone presenti in sala d’attesa. A segnalarlo, lanciando un nuovo allarme sulla piaga delle aggressioni ai sanitari, è il segretario regionale della Fials, Alfredo Sepe, che spiega che il, spazientito per l’attesa di essere visitato, avrebbe deciso di sfilarsi la cannula della flebo dal braccio, rompere il vetro di un ambulatorio e con l'asta metallica di sostegno e minacciare gliche cercavano invano di tranquillizzarlo. Aldi Imola, secondo quanto riportato nella nota della Fials, “era presente anche la compagna dell'aggressore, che non è riuscita a fermarlo e a farlo ragionare. Ilha aggredito anche le forze dell'ordine accorse sul posto, che poi lo hanno”.