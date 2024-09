Morta Aurora Misciattelli Paparozzi Spezzò il digiuno della Torre nel 2005

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) E così un anonimo sabato si è aperto, come una improvvisa voragine, alla tristezza di una notizia che sferza la città di ricordi: la scomparsamarchesaci rende tutti partecipi del dolorefamiglia esua Contrada, la. Ci ha lasciato a Luriano, l’antica tenuta di famiglia, quella di palpitanti leggende di fantini e cavalli e non poteva essere altrimenti. Quel Luriano fra i boschi che sfumano lievi in Maremma. E come accade in questi frangenti, per sapere che cos’è la felicità ci vuole la tristezza, per apprezzare il silenzio ci vuole il rumore e per comprendere il valorepresenza è necessario il baratro dell’assenza. Ricordare che è stata la Capitana dal 2002 al 2008, vittoriosa dopo 44 anni, dopo la madre anche lei vittoriosa nel 1961, è fare colore e non sostanza.