Mantova contro il Cittadella la gioia arriva all' ultimo assalto

(Di domenica 22 settembre 2024)– Un guizzo di Mancuso all’minuto di recupero permette aldi conquistare una vittoria tanto voluta quanto preziosa con il. I patavini si dimostrano una compagine solida e competitiva, ma i virgiliani vogliono vincere e inseguono con insistenza il sospirato vantaggio fino a ricevere il meritato premio proprio nell’azione conclusiva. La partenza è favorevole ai granata (per l’occasione in maglia gialla), che tentano i primi spunti dell’incon Rabbi (per due volte), ma la sfera non inquadra il bersaglio in entrambe le occasioni. La squadra di Possanzini, però, non tarda molto ad assumere con crescente decisioni le redini del gioco e al 22’ i tifosi del “Martelli” hanno l’illusione del gol con Fiori, che entra in area, ma si attarda al momento della conclusione e quando i difensori patavini sono riusciti a rientrare manda alto.