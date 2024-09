Il libro Ucronia di Carrère | le infinite strade verso quello che avrebbe potuto essere ma non è stato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) «Il passato e il presente appassiscono – io li ho colmati e svuotati, E procedo a riempire la mia prossima piega del futuro». Negli Stati Uniti abissali e solari di Walt Whitman, quelli di Foglie d’erba per intenderci, il tempo dell’doveva ancora venire. Correva l’anno 1855, il giorno dell’Indipendenza, e serviranno ancora 21 anni al filosofo francese Charles Renouvier per redigere il volume Uchronie. Utopie dans l’Histoire. Da lì scrittori, intellettuali, cineasti, artisti, programmatori di videogiochi, costruttori di mondi e chi più ne ha più ne metta hanno deciso di dare la loro “piega del futuro” intagliando passato e presente. Sminuzzando ieri per ricomporre il domani. Ma cosa sono queste cronache di mondi venturi che potevano esistere, ma che ha scelto altri lidi? «Sostituzione di avvenimenti immaginari a quelli reali di un determinato periodo o fatto storico (per es.