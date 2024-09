Conte ha eliminato ogni traccia del Napoli disastrato | in due mesi ha trasformato i calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024)in soli duehadel disastro delscorso Duedi lavoro e i meriti di Antoniocominciano a essere numerosi. Non possiamo non cominciare da quelli a noi più cari.va insignito di un riconosciuto pubblico per aver definitivamente seppellito l’adolescenziale dibattito sulla bellezza (qui il pezzo definitivo di Alfonso Fasano). Se qualcuno ancora si agitava, dopo Juventus-si è ritirato in buon ordine. È tornato il calcio. È tornato il pallone, quello vero. Stamattina abbiamo incontrato una persona che ci ha detto una frase meravigliosa: «È stata una partita seria». Perfetto. Seria. E seriamente l’ha affrontatacol suo. Lo ha fatto mandando in soffitta la difesa a tre (non lo avremmo mai immaginato) e dimostrando ancora una volta che quei tre numerini non contano niente, non dicono nulla.