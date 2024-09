Rischio scontri Niente biglietti ai tifosi serbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Meazza off limits per idella Stella Rossa di Belgrado, club atteso il primo ottobre a Milano per il secondo match di Champions contro l’Inter. Per "preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica", ieri il prefetto Claudio Sgaraglia (nella foto) ha disposto il divieto di vendita deiai residenti ina per tutti i settori dello stadio. La decisione di corso Monforte, di concerto con la Questura, è stata presa sulla base delle indicazioni arrivate dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.