Raffaeli e Baldassarri incantano prima del via | Vogliamo trasmettere emozioni alla gente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Le Marche fanno scuola. Una volta Jesi dettava legge nella scherma, oggi Fabriano lo fa nella ginnastica. Pesaro osserva con stima e curiosità il gran lavoro compiuto in una cittadina di nemmeno 30mila abitanti capace di produrre talenti cheil mondo, come quello di Sofia, salita sul podio delle Olimpiadi per mettersi al collo un bronzo che promette di essere solo l’inizio, visti i suoi vent’anni. IeriVitrifrigo Arena, nel corso della cerimonia inaugurale dei Mondiali di aerobica, standing ovation per lei, Milenae la loro allenatrice Claudia Mancinelli, divenuta un fenomeno social dopo la protesta al tavolo dei giudici che a Parigi ha modificato il punteggio della sua pupilla.