Ottanta persone identificate dalla polizia per violazioni al codice della strada

(Di sabato 21 settembre 2024) Pontedera, 21 settembre 2024 - Laprosegue nei controlli a tappeto nella città di Pontedera per contrastare l’illegalità. Nel pomeriggio di ieri personale del commissariato di Pontedera con l’ausilio di equipaggi del nucleo prevenzione crimine Toscana, ha effettuato diversi controlli nella zonastazione di Pontedera e nei parcheggi e all’interno principali centri commerciali cittadini. Sono state fermate e80, a piedi e a bordo di autovetture, con elevazione di verbali di contravvenzione al, in particolare per la mancato uso dei sistemi di ritenzione dei minori che prevede una sanzione fino a 333 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente.