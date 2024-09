Nuovo look per piazza Cittadella Arrivano asfalto natura e abbellimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)verrà tirata a lucido nelle prossime settimane. Sono previsti per l’inizio di ottobre i lavori di rifacimento del manto dellacaratterizzata dal monumento in onore di Giacomo Puccini. L’, ormai risalente a tantissimi anni fa, è in più punti sgretolato e l’immagine complessiva della, uno dei luoghi più caratteristici oltre che simbolici del centro storico, ha finito per risentirne duramente. A maggior ragione in considerazione del fatto che laè meta fissa di turisti. I lavori, che dovrebbero durare lo spazio di pochissimi giorni, consentiranno di posare une più moderno strato di, giusto in tempo le celebrazioni pucciniane per il centenario della morte che cade il 29 novembre prossimo.