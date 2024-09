Lo scandalo travolge Robert F Kennedy e una giornalista | cosa hanno scoperto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) NuovoperF., che il mese scorso ha sospeso la sua campagna per la Casa Bianca dando il suo endorsement a Donald Trump. Mentre era ancora candidato alla presidenza, il nipote di Jfk avrebbe infatti avuto una relazione con una notadel New York magazine. Il giornale newyorkese ha infatti reso noto che Olivia Nuzzi ha ammesso di «aver avuto una relazione personale con una persona in passato di rilievo della campagna 2024 mentre lei stava coprendo la campagna». E di aver per questo messo in aspettativa lain attesa di una «revisione indipendente». Non viene specificato il nome del candidato, ma fonti informateconfermato alla Cnn che si tratta dell'ex candidato indipendente, spiegando che la natura era di natura affettiva, con uno scambio di messaggi digitali e nessun coinvolgimento fisico.