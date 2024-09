LIVE Olimpia Milano-Venezia 0-0 Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | comincia la prima semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) 17:58 Tutto pronto all'Unipol Arena! 17:55 In corso la cerimonia di presentazione con inno nazionale. 17:52 Ancheha ufficializzato i suoi 12: Tessitori, Lever, Munford, Casarin, Moretti, Ennis, Janelidze, Kabengele, Parks, Wheatle, Simms. Restano fuori Fernandez e Wiltjer. 17:49 Sono stati ufficializzati i 12 che andranno in campo peroggi. Si faa ricordare chi sono quelli che non giocheranno: Fabien Causeur, David McCormack e Armoni Brooks. 17:46 Non di solo debutto della stagione maschile si vive: ieri si è infatti giocata lafemminile, vinta per 88-81 dalla Reyersul Famila Schio davanti a 3223 spettatori al Taliercio.