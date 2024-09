E’ stagione di vendemmia Manca la manodopera Per fortuna ecco gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Siena, 21 settembre 2024 –in vigna cercasi. Alla vigilia del via alladel Sangiovese – l’uva più diffusa nei vigneti senesi – che si annuncia decisamente più ricca dell’annata 2023 duramente colpita dalla peronospora, le aziende fanno i conti con la disponibilità di personale chiamato a dedicarsi alla raccolta delle uve. “Stiamo tornando alla normalità, dopo un’annata molto complicata come la scorsa – spiega Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena -. Il fabbisogno delle 1.200 imprese del territorio è stimato in circa 2/3 mila posti di lavoro. Gli strumenti ci sono. I contratti di lavoro occasionali (come i voucher) o il contratto operaio a tempo determinato (otd) che offrono buone opportunità fiscali. La novità è anche il ritorno deglidisponibili are: non capitava da anni.