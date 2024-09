Dilettanti stop a metà Si gioca dalla Prima in giù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Sarà una domenica "spezzatino" quella che vivrà il calciostico emiliano-romagnolo, con il rinvio completo di alcuni campionati che coinvolge anche le nostre ferraresi. L’alluvione che ha colpito la Romagna ha indotto infatti il Comitato Regionale a rinviare le gare del girone B di Eccellenza e del girone C di Promozione, che interessano da vicino le formazioni della nostra provincia. In Eccellenza, dunque, non si giocherà Sant’Agostino-Cava Ronco, mentre sono diverse le squadre interessate da rinvio nel girone C di Promozione: non si disputeranno Consandolo-Mesola, Bentivoglio-X Martiri, Trebbo-Centese, Casumaro-Atletico Castenaso, Felsina-Portuense, Comacchiese-Valsanterno e Masi Torello-Valsetta Lagaro.