Brizzi | In ’Due’ la mia Bologna anni Novanta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – La, ilche è passione rossoblù. Nei giorni in cui sta lanciando Due (HarperCollins), l’atteso sequel di Jack Frusciante è uscito dal gruppo Enricotorna nella sua città. Del resto qui ritroviamo il vecchio Alex – Aidi invece è lontana, per un anno di studio negli Stati Uniti – alle prese con la separazione e verso il giro di boa della maggiore età. INTERVISTA A ENRICONel nuovo romanzo si torna dunque al 1992, quando d’estate “i saccopelisti” partivano per l’interrail in un’Europa finalmente libera dal muro di Berlino e in un mondo in cui una lettera impiegava tre settimane per arrivare Oltreoceano. E si torna nella Saragozza Avenue, sotto i portici del Caimani, fra colli e Pratello. “In questo libro c’è ancora molta