Atletica la finale B del campionato società

(Di sabato 21 settembre 2024) Prato, 21 settembre 2024 –al Mauro Ferrari di Prato sabato 21 e domenica 22 settembre Prato sarà il cuore organizzativo dellaB deldiassoluto su pista., laB delSabato 21 e domenica 22 settembre l'impianto Mauro Ferrari in via San martino di Galceti, organizzato dall'Prato, accoglierà le, provenienti da tutta Italia, per disputare le finali nazionali dileggera. Saranno presenti Alessandria, Imola, Pontevecchio Bologna, Forlì, Piacenza,Oruzza e Reggio Emilia,Siena,2005, Spezia, Sassari, Alba Docilia Savona, Arcobaleno Savona Lagarina Trento, San Vendemiano Treviso, Insieme Verona, Pindemonte e Bentegodi Verona.