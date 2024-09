AssisiMarcia straordinaria per la pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 10.08 Edizionedella Marcia per ladi Assisi. I promotori non hanno voluto attendere l'appuntamento previsto per il 2025 e vista l'escalation del conflitto in Ucraina e a Gaza si sono dati appuntamento oggi nella città di Francesco per chiedere di fermare le guerre. Il popolo pacifista dopo l'assemblea dei Costruttori da Santa Maria degli Angeli raggiungerà Assisi. Tra i leader politici, partecipano Fratoianni (Avs), Conte (M5S). Presenti delegazioni del Pd di Marche e Umbria.