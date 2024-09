Aspi Tomasi | Senza l?autostrada non avremmo sviluppato l?economia del Paese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Lainate, 21 set. – (Adnkronos) – Cento anni fa nasceva la prima autostrada al mondo, la A8 Milano -Varese.questa infrastruttura “nonuna delle Regioni trainanti per l’economia del” afferma l?amministratore delegato di Autostrade per l?Italia, Roberto, in occasione delle celebrazioni per il centenario, presso l?area di servizio Villoresi Ovest. Un?opera, quella inaugurata il 21 settembre 1924 alla predel Re Vittorio Emanuele III, fortemente voluta dall?ingegnere, imprenditore e costruttore milanese, Pietro Puricelli: “Questa autostrada è stata pensata da un visionario di nuove idee. In Italia allora c’erano circa 60 mila veicoli leggeri, oggi ne abbiamo circa 40 milioni.