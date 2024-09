Alonso choc ora i suoi tifosi temono il peggio | i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024), ora iil: l’esperto pilota dell’Aston Martin adesso rischia grosso. Ecco cosa può accadere nei prossimi Gp. Mancano sette gare alla fine del Mondiale di Formula 1 2024, che contro ogni pronostico è ancora più aperto che mai. E la “colpa” principale è del calo improvviso della Red Bull, che da maggio in poi non è stata in grado di tenere il passo della McLaren (ed in parte anche della Ferrari). Fatto sta che il campione del mondo in carica Max Verstappen non vince un Gp da fine giugno e adesso deve difendere il primo posto nella classifica piloti con le unghie e con i denti.