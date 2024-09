Allucinazione collettiva il testo della nuova canzone di Fedez è per Chiara Ferragni non per Tony Effe

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Comeaveva già anticipato nelle sue storie di Instragram di ieri sera, ladi, parla di lei e non è per, ecco ilNotte d’Agosto vomito inchiostroPenso al tuo volto e non ti riconoscoEppure fa male (Eppure fa male) eppure ricordo (Ehi, ehi)Di al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidioChe chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidioHo preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto (che cazzo di spreco)Valori e ideali, perle ai maialiI nostri cazzi messi in Piazza AffariLa nostra è una gara a chi corre ai ripariFinché magistrato non ci separiRicordi Sanremo si è tinta di nero per una vicenda di cronaca RosaTu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del ProzacHai visto i tuoi amici? Sono yes manSaranno ...