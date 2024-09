Abito sottoveste corsetto e velo nero | la popstar ha dominato in prima fila E in passerella le modelle erano vestite con look ispirati a quelli della cantante

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) In questi giorni frenetici di Milano Fashion Week di star nel front row se ne sono viste a bizzeffe. Ma in quanti potranno dire di aver avuto inMadonna, la più grandestoriamusica? Allo stato attuale, solo Dolce&Gabbana. E un motivo c’è: l’amicizia che lega i due stilisti italiani allada oltre 30 anni, coronata con una collezionevera/Estate 2025 largamente ispirata aiiconici di Lady Ciccone. Il risultato? Lunghe file fin dalla mattina fuori dalla Spazio Metropol in viale Piave a Milano, luogo prediletto per le ste D&G.