21 settembre la Toscana accoglie l’autunno Le date dell’equinozio e del cambio dell’ora

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 212024 – Oggi, come ogni 21, almeno secondo la tradizione, inizia. In realtà l'equinozio quest’anno cade domani, 22, per l’esattezza alle ore 14:43. Domani ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce in tutti i luoghi della Terra. Le ore di buio andranno poi gradualmente ad aumentare fino al giorno del solstizio d'inverno, il prossimo 21 dicembre.Cos'è l'equinozio L'equinozio deriva dall'espressione latina ‘aequa nox’, ossia 'notte uguale (al dì)', perché indica proprio quel momento in cui "il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) lascia l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe", come spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica.